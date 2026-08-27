Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum lider Nikos Hristodulidis, 2 Eylül Çarşamba günü saat 15.00’te ara bölgede görüşecek.

Erhürman ile Hristodulidis, dünkü görüşmede haftada bir ve gerektiğinde birden fazla bir araya gelme konusunda mutabakata varmıştı.

Cumhurbaşkanlığı, dün alınan diğer karar uyarınca Sivil Toplum İstişare Mekanizması Yönlendirme Komitesi’nde yer alacak Kıbrıslı Türk üyeleri de duyurdu.

Buna göre, komitede İpek Borman, Erol Kaymak, Meltem Onurkan Samani, Arif Osum ve Candoğan Özkan görev yapacak.