Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, Ermeni kuvvetlerin 32 yıl önce Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaptığı katliamın acısının ilk günkü tazeliğini koruduğunu söyledi.

Katliam’ın yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Karanfil, “İnsanlık tarihine kara bir leke olarak yazılan bu Katliam, hiçbir zaman unutulmayacak olsa da işgal altındaki toprakların kurtarılması, yüreklerimize su serpti.” dedi.

“Ermenilerin 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birini gerçekleştirdiğini” ifade eden Karanfil, 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkının da benzer acılardan geçtiğini anımsatan Karanfil, tek millet 3 devlet olarak yollarına devam edeceklerini söyledi.

Karanfil, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünün kırmız çizgileri olduğunu yineleyerek, şehitlere Allah’tan rahmet gazilere ise uzun ömürler diledi.