Girne Belediyesi tarafından Antis Plajı’nda düzenlenen Karaoğlanoğlu Spor Oyunları ve Deniz Şenliği, bu akşam sona eriyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bugün saat 06.00’da Gülseren Ataker anısına kıyıdan olta ile balık tutma yarışması ile başlayan şenliğin gün boyu sürecek plaj voleybolu ve masa tenisi etkinlikleriyle devam edeceği kaydedildi.

Saat 16.00’da “Etini Al da Gel” konseptiyle katılımcıların mangal yakabileceği duyurulan açıklamada, saat 17.00’de stantların açılacağı, 18.00’de DEYAD Limbo Dans Yarışması’nın yapılacağı belirtildi.

18.30’da ise Sup&More Cyprus organizasyonu kapsamında çocuk, kadın ve erkek kategorilerinde SUP yarışmaları düzenleneceği bildirilen açıklamada, 19.00’da DEYAD Serbest Stil Dans Yarışması’nın olacağı, ardından 19.30’da YDÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Dans Grubu’nun sahne alacağı ifade edildi.

Açıklamada, final programının 20.00’de Karaoğlanoğlu Spor Kulübü tombala çekilişi, 20.30’da KKTC’de ilk kez düzenlenecek olan 6 km Gece Koşusu, 21.00’de Grup Otantik ve 22.15’te ödül töreni ile tamamlanacağı kaydedildi.

- Cumartesi etkinlikleri

Dün de Antis Plajı’nda etkinliklerin gün boyu devam ettiği kaydedilen açıklamada, plaj voleybolu ve masa tenisi müsabakalarının yanında, sırasıyla şu etkinliklerin düzenlendiği belirtildi:

“Girne Deniz Kulübü Laser ve Optimist Yelken Gösteri, DJ Beste Özgül sahne performansı, DEYAD tavla turnuvası, paddle yarışları, çocuk ve yetişkinler için sandalye oyunu etkinlikleri, Altın Kurdele Ritmik Jimnastik Spor Derneği performansı, ateş şov, Hikmet Kurtarıcıoğulları ve DJ Halil Erhan’ın sahne performansı”

Açıklamada, Girne Deniz Kulübü Laser ve Optimist Yelken Gösteri Yarışı Optimist birincisinin Julian Uman, ikincisinin Elay Kanioğulları ve üçüncüsünün Hasan Vedat Billur olduğu duyurulurken, Laser birincisinin Batuhan Tunçel, ikincisinin Hugo Bora Şanlı ve üçüncüsünün de Doruk Tunceri olduğu kaydedildi.