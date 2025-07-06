Geleneksel İskele Festivali kapsamında önceki akşam gerçekleşen Yabancılar Gecesi, İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 53. Geleneksel İskele Festivali kapsamında, bölgede yaşayan üçüncü ülke vatandaşlarının kendi kültürlerini tanıttığı, yöresel dans ve müziklerle sahne aldığı etkinlik, Caesar Çocuk Dans Stüdyosu’ndan çocukların dans gösterisi ile başladı.

Etkinlikte, İskele Kültür ve Sanat Derneği’ne bağlı Armoni Çocuk Korosu, Alena Shpakovskaya’nın Modern Dans Okulu, Filipin Topluluğu Dans Grubu ile Kuzey Kıbrıs İranlılar Derneği gösteriler sundu. Gecenin finalinde ise tüm katılımcılar hep bir ağızdan Dillirga şarkısını seslendirdi.

Yabancılar Gecesini İskele Belediyesi Asbaşkan Vekili Sefa Kurukafa’nın yanı sıra İskele Belediyesi Kültür Sanat ve Dış ilişkiler danışmanı Özlem Kadirağa, İdari Amir Gülgün Dargın ile çok sayıda kişi takip etti.