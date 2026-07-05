Girne Belediyesi ile Karaoğlanoğlu Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen ‘Karaoğlanoğlu Spor Oyunları ve Deniz Şenliği devam ediyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, yoğun bir katılımla devam eden dünkü etkinlikler; spor, eğlence ve müziğin bir araya geldiği renkli anlara sahne oldu.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte Kyrenia SUP Spor Derneği’nin düzenlediği 1. Paddle Fest Kıbrıs Antis–Antik Liman Sürüşü ile başlayan program, gün boyu plaj voleybolu ve yelken yarışları gibi spor müsabakalarıyla sürdü. Öğleden sonra stantların açılmasıyla hareketlenen festival alanında, kortej yürüyüşü ve çocuklara yönelik SUP denge oyunları gerçekleşti.

Karaoğlanoğlu İlkokulu’nun sergilediği dans gösterisi izleyicilerden büyük alkış alırken; DEYAD’ın düzenlediği geleneksel sandalye yarışması ve ayak taşı oyunu eğlenceli anlara sahne oldu.

Akşam programı The Wolf Academy Spor Derneği’nin kick boks gösterisi ve kıyasıya mücadelenin yaşandığı 6 KM Gece Koşusu ile devam etti. Gecenin finalinde ise Gökhan Çınar konser verdi.

Festivale, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile eşi Nilden Erhürman da katıldı. Erhürman çifti festival alanını gezerek vatandaşlarla bir araya geldi ve stantları ziyaret etti.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da eşi Songül Şenkul ve çocuklarıyla birlikte festival alanında yer alarak etkinliklere katılan vatandaşlarla bir araya geldi.

Karaoğlanoğlu Muhtarı Hüdaverdi Tutku da festival boyunca alanda bulunarak etkinliklere katılan vatandaşlarla bir araya geldi.

Festivalin bugünkü programı şöyle:

“07.00 – 09.30 | Kyrenia SUP Spor Derneği 1. Paddle Fest Kıbrıs Kyrenia SUP Antis–Escape–Antis Sürüşü

09.30 – 22.30 | Plaj tenisi

16.00 | Stantların açılışı

17.00 | DEYAD Osman Rahvancıoğlu anısına tavla turnuvası

18.00 – 18.30 | DEYAD Deniz Nasıfoğlu anısına uçurtma şenliği ve Retro Disco Music

18.30 | Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi dans gösterisi

19.00 | Karaoğlanoğlu Spor Kulübü tombala çekilişi

19.30 | Mangallar yanıyor "Etini Al da Gel"

20.30 | Konser: Retro Çalgıcıları

22.00 | Etkinlik ödül törenleri”