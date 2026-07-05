Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Sevil Emirzade’nin vefatının, Kıbrıs Türk kültürü ve edebiyatı için büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

Öztürkler, taziye mesajında, Emirzade’nin hayatı boyunca kaleme aldığı eserlerle kültürel değerlerin yaşatılmasına, dilin ve edebiyatın zenginleşmesine önemli katkı sağladığını, üretken kişiliğiyle kültür hayatında kalıcı izler bıraktığını söyledi.

Eserlerinin ve yazın hayatına kazandırdığı değerlerin, gelecek nesiller için önemli bir miras olmaya devam edeceğini dile getiren Öztürkler, “Sevil Emirzade her daim saygıyla ve minnetle hatırlanacak.” dedi.

Öztürkler, Sevil Emirzade’ye Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm kültür-sanat camiamıza sabır ve başsağlığı diledi.