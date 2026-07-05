Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) “Yapay Zeka ve Spor Haberciliği” konulu seminer düzenliyor.
Dernekten verilen bilgiye göre, salı günü saat 17.30’da KTSYD Özcan Özcanhan Konferans Salonu’nda yapılacak seminerde Prof. Dr. Hüseyin Bicen konuşmacı olacak.
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KTSYD Eğitim Sekreteri Serkan Soyalan moderatörlüğündeki seminerde, Bicen yapay zekayla değişen medyayla ilgili sunum yaparak, katılımcıların sorularını yanıtlayacak.