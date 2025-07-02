Girne Belediyesi tarafından düzenlenen “Karaoğlanoğlu Spor Oyunları ve Deniz Şenliği” yarın başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 3-6 Temmuz tarihleri arasında düzenelencek şenlik Girne Belediyesi öncülüğünde, Deniz Yıldızı Yardım Derneği ve Akdeniz Spor Birliği iş birliğinde gerçekleştirilecek. Etkinlikte spor oyunları, konserler, sahne gösterileri, yarışmalar ve yiyecek-içecek stantları yer alacak.

Açıklamada, bu yıl üçüncü kez organize edilen şenlikte, Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez gerçekleştirilecek 6 km Gece Koşusu'nun da yapılacağı kaydedildi.

Plaj ve deniz müsabakalarının yanı sıra laser ve optimist yelken gösteri yarışı, yoga etkinliği, jimnastik ve dans gösterileri de programda yer alacak. Festival ayrıca Deniz Nasıfoğlu anısına düzenlenecek DEYAD etkinlikleri ile Gülseren Ataker anısına yapılacak balık tutma yarışmasına da ev sahipliği yapacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, şenlik kapsamındaki spor müsabakalarına kayıt için 0533 871 29 29 – 0542 863 07 71, DEYAD etkinliklerine kayıt için ise 0533 863 77 52 numaralı telefonların aranabileceği belirtildi.

-Her akşam konser ve DJ performansları

Şenlik süresince her akşam saat 21.00’de konserler, 22.30’da ise DJ performansları olacak.

Etkinliğin ilk günü olan 3 Temmuz’da Grup Gancelli, 4 Temmuz’da Niyal Öztürk ve DJ Beste Özgül, 5 Temmuz’da Hikmet Kurtarıcıoğulları ve DJ Halil Erhan, şenliğin son günü olan 6 Temmuz’da ise Grup Otantik sahne alacak.

-“Al Etini Da Gel” Mangal Partisi

Festivalin son günü olan 6 Temmuz’da “Mangallar Yanıyor: Al Etini Da Gel” mangal partisi düzenlenecek. Aynı gece saat 20.00’de ise Karaoğlanoğlu Spor Kulübü tarafından tombala çekilişi gerçekleştirilecek.