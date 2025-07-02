Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTBB) ile Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu “Çocukluktan Ergenliğe: Kapsamlı Cinsel Sağlık Eğitimi” başlıklı ortak etkinlik düzenleyecek.
KTBB'den verilen bilgiye göre, etkinlik 7 Temmuz Pazartesi saat 19.00’da Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Dr. Mustafa Hami Konferans Salonu'nda yer alacak.
Çocukluktan ergenliğe kapsamlı cinsel sağlığın konuşulacağı etkinlikte, çocuk yaşta ebeveynlikteki artışa dikkat çekilecek. Bu alandaki farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlenecek etkinlikte, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’na bağlı Adölesan Sağlığı Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Sinem Akgül konuşmacı olacak.