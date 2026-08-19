Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde ve Heaven Surf Club desteğiyle Arda Erkan 12. Kite Surf etkinliği Yedidalga - Heaven Surf House’da 22-23 Ağustos tarihlerinde yapılıyor.

On bir yıl önce uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olan Arda Erkan’ın anısına bu yıl “Seni Hiç Unutmadık” sloganı ile düzenleniyor.

Arda Erkan'ın ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlikte uyuşturucu sorununa dikkat çekerek, bu konudaki toplumsal duyarlılığı artırmak, aileleri çocuklarını ve gençleri spora yönelterek gençlerin enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamak amaçlanıyor.

Açıklamada, “Arda’yı mavinin derinliklerinde selamlamak, uyuşturucuyla mücadeleye katkı koymak ve Arda Erkan ‘Seni Hiç Unutmadık’ demek amacıyla tüm kite-sörfcülerini ve halkı etkinliğe davet ederiz” ifadesi kullanıldı.