Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Başbakan’ın seçim sistemi ve karma oyun kaldırılmasına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Çeler, Başbakan’ı dil sürçmesi üzerinden eleştirmeyeceklerini belirterek, kendileri açısından asıl sorunun “iktidar ve güç için her türlü yolu mübah görmesi” olduğunu söyledi.

Başbakan’ın kendi partisindeki seçimde sonuncu olmasına rağmen parti lideri yapılmasını “memnuniyetle hazmettiğini” savunan Çeler, şimdi ise kendisinin konumunu tehdit edebilecek parti içindeki isimlere karşı seçim sisteminin değiştirilmek istendiğini ileri sürdü.

Karma oy uygulamasının kaldırılması girişiminin, parti tabanını kontrol altında tutarak yeniden seçilmeyi garanti altına alma amacı taşıdığını savunan Çeler, “Sayın Başbakan, karma oyu kaldırma girişiminizin en temel motivasyonunun parti tabanını zapturapt altında tutup seçilmenizi garanti altına almak olduğunu Mısır’daki sağır sultan bile duydu.” ifadelerini kullandı.

Çeler, TDP olarak temel hedeflerinin seçmenlerden partiye mühür vurmalarını istemek olduğunu ancak buna rağmen insanların seçimlerde sahip olduğu seçeneklerin ortadan kaldırılmasını doğru bulmadıklarını belirtti.

Seçmenin tercih özgürlüğünün korunması gerektiğini vurgulayan Çeler, Başbakan’a karma oy uygulamasından vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Çeler, “Madem tek derdiniz bu, ben bile size bir tik atarım; yeter ki insanların elinden isterlerse karma kullanmaları özgürlüğünü almayın.” dedi.