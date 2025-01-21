Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, yeni geçiş noktalarının açılması konusunda liderlerin dün yaptığı ortak açıklamayı “umut verici” olarak nitelendirdi, belediye olarak üzerlerine düşen tüm görevleri yapmaya da hazır olduklarını söyledi.

“Biz hazırız, kapıları açıyoruz dedikleri anda harekete geçeriz” diyen Karavezirler, Akıncılar bölge halkının yıllardır bölgeye sınır kapısı açılmasını beklediğini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Karavezirler, Kıbrıs Postası’nda yayınlanan “Canan Onurer ile Sabah Haberleri” programına bağlanarak, yeni sınır kapısı açılması konusunu değerlendirdi.

Yeni sınır kapısı açılmasıyla ilgili istek, inanç ve çabanın önemli olduğuna değinen Karavezirler, şu an yaşanan süreçte bunların hepsinin olduğunu söyledi. Karavezirler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la cuma günü konuyu detaylı şekilde görüşmenin planlandığını da ifade etti.

-“Liderler görüşmesinden çıkan ortak açıklama çok olumlu”

Liderler görüşmesinden çıkan ortak açıklamanın çok olumlu olduğunu dile getiren Karavezirler, Akıncılar’a (Luricina) sınır kapısı açılması için bölge halkının, geçmiş belediye başkanlarının çok uğraş verdiğini belirtti.

Ali Karavezirler, “Limya ya da Kiracıköy fark etmez, önemli olan herhangi bir kapının açılmasıdır ve kapılardan geçişin sağlanmasıyla geçişlerin rahatlatılmasıdır… Vatandaşların artık rahat nefes almasını istiyoruz” diye konuştu.

Limya kapısı ile Akıncılar arasında 380 metrelik çok kısa bir mesafe olduğunu ifade eden Karavezirler, “Biz bunu yapmaya hazırız. Cumhurbaşkanı bu konuyu bitirirse merkezi hükümet ile burada yol kat edeceğimizi her zaman söylüyoruz” dedi.

-“Bir inanç ve kararlılık var”

Liderler görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la telefonda görüştüklerini aktaran Karavezirler, şöyle devam etti:

“Bir inanç ve kararlılık var. Son dönemlerde Akıncılar-Limya’da, Kiracıköy’de bir hareketlilik var. Haspolat ve başka kapılar da önemli ve mutlaka açılmalı… Adadaki tüm kapıların açılması, vatandaşın rahatlığı ve ekonomisi için önemlidir. Biz hazırız, kapıları açıyoruz dedikleri anda harekete geçeriz.

Bölge halkı yıllardır sınır kapısı açılmasını bekliyor ve son yaşanan gelişmeler sonrasında ben de ışık görüyorum. Belediyelerin bağlanmasından sonra ben iki yıldır Akıncılar’a belediye başkanlığı yapıyorum ve yaklaşık 16 aydır da bu konu gündemdedir. İşi çözecek olan cumhurbaşkanı ve hükümettir.”

Güvenlik konusundaki bir soru üzerine ise Karavezirler, bölgeye sınır kapısı açılması durumunda askerin gerekli tedbirleri alacağını kaydetti.