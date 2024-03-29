Ülkemizin başarılı dans sporcularından Karel Biran ve Beren Barlasoğlu Mart ayında Dünyaca tanınmış dans eğitmenlerinden aldıkları iki eğitim ve biri online olmak üzere katıldıkları iki yarışmada başarılarına yenilerini katmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

Mart ayı içerisinde Bursa’da Golden League Dance Company tarafından düzenlenen Dünyaca tanınmış dans eğitmenlerinden aldıkları eğitimler sonunda bu eğitmenlerin jürilik yaptığı Uluslararası Golden League Dance Championshıp yarışmasında Karel Biran Junıors Salsa Solo Male Professınal Category Place 3., Beren Barlasoğlu Junıors Salsa Solo Female Professınal Category Place 4.’lük alarak başarılarına yenilerini eklemiş oldular.

Ayrıcan Atina’da faaliyet gösteren Dance Linkgr tarafından düzenlenen online yarışmada Karel Biran Salsa- Bachata Salsa 14 - 15 Solo Place 1.lik alırken Beren Barlasoğlu katıldığı Salsa- Bachata Salsa 14 – 15 Solo Bachata Place 1. ve Salsa Place 2.lik almıştır. İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Dans Festivalinde alınan eğitimler sonunda Beren Barlasoğlu, Karel Flores’in seçtiği ve kareografisini yaptığı grupla ve solo olarak çıktığı sahnede sergilediği performanslarıyla büyük beğeni ve taktir toplamıştır.