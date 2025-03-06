Güney Kıbrıs’taki Çocuk Hakları Koruma Komiseri Despo Mihailidu’nun ebeveynlerinden biri Kıbrıslı olup, ikinci ebeveyni “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yasa dışı şekilde giriş yapan veya Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yasa dışı şekilde kalan” çocuklara vatandaşlık verilmemesi konusunda bir rapor yayımladığı haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Mihailidu raporunda karma evliliklerden doğan yaklaşık 3 bin 500 çocukla ilgili başvurunun beklemede olmasının aynı zamanda bu çocuklardan bazılarının herhangi bir vatandaşlığa sahip olmaması yanı sıra yıllardır herhangi bir uyruğa sahip olmamasının Kıbrıs’ta insan haklarının uygulanmasındaki kaygıları gündeme getirdiğini ifade etti.

Gazete yapılan şikayetler üzerine kaleme alınan raporda, Kıbrıs’taki çocuklara ilişkin vatandaşlık meselesinin ele alınmasının Rum Yönetimi’nin onayladığı uluslararası sözleşmeler temelinde bir yasal uyum aynı zamanda sosyal adalet ve uzun vadeli siyasi istikrar sorunu olduğuna da atıfta bulunuldu.

Gazete Mihailidu’nun Rum Yönetiminin uluslararası yükümlülükleri yanı sıra Rum Yönetimi’nin yer almadığı uluslararası ve Avrupa sözleşmelerinde belirlenen ilkeler temelinde, İçişleri Bakanlığıyla yaptığı yazışmalar veya Kıbrıs’ta yaşamını sürdürüp ilgili mevzuatın maddeleri ve/veya izlenen politika yüzünden Kıbrıs vatandaşlığı alamayan karma evlilik çocuklarına vatandaşlık verilmesi konusunda ofisine ulaşan şikayetler aracılığıyla incelediği konulara atıfta bulunduğunu iletti.

Gazete, Mihailidu’nun raporunda bazı durumlarda yetkili makamın çalışanlarının özellikle Türk vatandaşı bir şahıstan çocuk sahibi olan Kıbrıslı Türk bir ebeveyn tarafından yapılan başvuruları almayı reddettiklerinin tespit edildiğini de iletti.

Gazete Mihailidu’nun raporda vatandaşların anayasadan doğan bu haklarının, herhangi bir ayrım yapılmadan herhangi bir kişi tarafından yapılan başvuruların teslim alınması için çalışanlara yazılı direktifler iletilmesiyle yetkili makam tarafından tescil edilmesinin gerektiği tavsiyesinde bulunduğunu da aktardı.

Gazete Mihalidiu’nun beklemede olan ve bakanlar kurulunun ortaya koyduğu kriterler içine giren yaklaşık 700 başvurunun iki ay içerisinde onaylanmasıyla ilgili sürecin yönetilmesi yanı sıra aşağıda belirtilen kategorilerin de bakanlar kurulu kriterleri arasına alınması için Bakanlar Kurulu'nun yetkilerinin doğrudan İçişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerine devredilmesi tavsiyesinde bulunduğunu da kaydetti.

Gazete bu kategorileri ise şöyle sıraladı:

“Ebeveynlerinden bir veya ikisinin sığınması veya ek koruma statüsünde olan çocuklar/ ebeveynlerinden biri geçmişte Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yasa dışı bir şekilde girmiş veya ikamet etmiş olup başvuru yaptığı esnada yasal ikamet sahibi olan çocuklar/ vatandaşlığın ikinci ebeveynden geri alınamayacağına dair kanıt sunulmasıyla tek ebeveyne sahip olan çocuklar.”

Haber Haravgi’de “Karma Evlilik Çocuklarıyla İlgili 3 Bin 500 Başvuru Beklemede”, Politis’te “Karma Evliliklerden Doğan Çocuklarla İlgili Saldırgan Rapor- İnsan Hakları İhlali”, Alithia’da ise “3 bin 500 Başvuru Beklemede- Kıbrıs Cumhuriyeti Karma Evlilik Çocuklarıyla İlgili Vatandaşlıklar Konusunda Uluslararası Sözleşmelere Uymuyor” başlığıyla yer aldı.