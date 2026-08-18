Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda değişiklik öngören ve kamuoyunda “karma oy” olarak bilinen uygulamanın kaldırılmasını içeren düzenlemenin Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nden oy çokluğuyla geçtiğini açıkladı.

Hasipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu önerinin Cumhuriyet Meclisi’nin ilk olağanüstü birleşiminde gündeme gelebileceğini belirtti.

Düzenlemenin ilk olarak 9 Mayıs 2023’te kendisi tarafından öneri olarak sunulduğunu ifade eden Hasipoğlu, önerinin Meclis’te temsil edilen ve edilmeyen siyasi partilerin katılımıyla gerçekleştirilen dört komite toplantısı ile bir Genel Kurul görüşmesinin ardından komiteden geçtiğini kaydetti.

Hasipoğlu, CTP’nin daha önce kendilerine karma oyun kaldırılmasına yönelik görüş bildirmesine rağmen komitede düzenlemeye “hayır” oyu verdiğini belirtti.

Karma oyun çok sayıda geçersiz oya neden olduğunu ve seçmen açısından karmaşık bir sistem oluşturduğunu savunan Hasipoğlu, uygulamanın aynı zamanda parti siyasetini zayıflattığını ifade etti.

2022 seçimlerinde kullanılan yaklaşık 14 bin karma oyun yüzde 41’inin geçersiz sayıldığını belirten Hasipoğlu, önerilen sistemde seçmenin partisinin mührünü kullanarak tercihlerini yapmaya devam edebileceğini söyledi.

Düzenlemenin yalnızca milletvekilliği seçimlerini değil, belediye meclis üyeliği seçimlerini de kapsayacağını belirten Hasipoğlu, paylaşımını “Ülkemize hayırlı olması dileklerimle” ifadeleriyle tamamladı.