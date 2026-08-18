KKTC’de 10-16 Ağustos tarihleri arasında toplam 63 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 19 kişi yaralanırken, toplam hasar miktarı 2 milyon 256 bin 600 TL olarak açıklandı.

Polis raporuna göre kazaların 23’ü süratli araç kullanma, 12’si yakın takip, 11’i kavşakta durmama, 9’u dikkatsiz sürüş ve 8’i diğer etkenlerden kaynaklandı.

Kazaların ilçelere göre dağılımı ise Lefkoşa 17, Gazimağusa 14, İskele 14, Girne 12 ve Güzelyurt 6 şeklinde gerçekleşti.

Aynı dönemde yapılan trafik denetimlerinde 22 bin 364 sürücü kontrol edildi, 3 bin 997 sürücü hakkında trafik suçu nedeniyle yasal işlem başlatıldı. En fazla ihlal 1663 vakayla süratli araç kullanmak oldu.

Denetimlerde ayrıca 234 araç trafikten men edilirken, 11 sürücü tutuklandı.