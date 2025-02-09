BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Beşiktaş, 43. dakikada Emirhan Topçu'nun attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Siyah-beyazlılar, 90+4'te Joao Mario'nun penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2

Kalan kısa sürede skor değişmedi ve Beşiktaş, Sivas'tan 3 puanla döndü.

2 haftalık aradan sonra galip gelen siyah-beyazlı ekip, puanını 35'e çıkardı ve önümüzdeki hafta evinde oynayacağı Trabzonspor maçı öncesi moral depoladı.

Siyah beyazlılar, 7 maçlık deplasman galibiyeti hasretine de son verdi.

Üst üste 2. yenilgisini yaşayan Net Global Sivasspor ise 23 puanda kaldı.

Kazanmakta zorlanan Sivasspor, ligde yaptığı son 11 mücadelede rakiplerine sadece 1 kez üstünlük sağladı. Kırmızı-beyazlılar, bu kötü sonuçlar sonrası küme düşme hattına yaklaştı.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında rakibiyle İstanbul'da oynadığı maçı da 2-0 kazanmıştı