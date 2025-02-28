Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, Veteriner Dairesi Müdürlüğü ve Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği iş birliğiyle, 27 Şubat 2025 tarihinde Lefkoşa Küçük Sanayi Sitesi'ndeki Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Lokalinde kasap esnafına yönelik bir eğitim toplantısı düzenledi.

Eğitimde, kasap esnafının hijyen standartlarını sağlama ve veteriner mevzuatına uyum konularında daha bilinçli hale gelmesi amaçlandı. Katılımcılara, kasaplık sektöründe kalite ve güvenliği artırmak adına genel hijyen kuralları ve Veteriner Dairesi tarafından uygulanan mevzuat hükümleri detaylı bir şekilde aktarıldı.

Eğitimde, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği adına Veteriner Dairesi'nden yetkilendirilmiş Dr. Veteriner Hekim Şevket Özverel, kasaplık sektöründeki profesyonellere en yüksek kaliteyi ve güvenliği sağlamak için gerekli önlemleri anlattı. Dr. Özverel, kasapların hijyenik ve mevzuata uygun çalışma konusunda bilgilendirilmesinin sektördeki genel standartları yükseltmede büyük önem taşıdığını vurguladı.

Eğitime katılan kasap esnafı ve diğer paydaşlar, hijyen standartlarını ve veteriner mevzuatını daha iyi anlamak adına önemli bilgiler edinme fırsatı buldu. Ayrıca, kasaplık sektöründe güvenli ve kaliteli hizmet anlayışının artırılması hedeflenen eğitimde, benzer eğitimlerin gelecekte de düzenlenmesi için prensipte anlaşmaya varıldı.

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği'nden yapılan açıklamada; sektördeki tüm paydaşların hijyen ve sağlık standartlarını en üst seviyeye çıkarmak için bu tür eğitimlerin hayvan sağlığı ve güvenli hayvansal gıda konularında paydaş örgütlerle devam edeceği belirtildi.