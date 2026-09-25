Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, belediyeye ait GECBEL Yatırım Ltd.’nin borçlarını kendi öz kaynaklarıyla ödediğini ve şirketin mali yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtti.

Kasım, “Biz gücümüzü halkımızdan alırız. Her zaman çalışanın yanındayız. Bizi yalan ve yanlışlarla yıpratamazsınız.” dedi.

Kasım yaptığı yazılı açıklamada, borçların yapılandırılması için 15 Ağustos’ta başvuru yaptıklarını, yapılandırmayla ilgili görüşmeler devam ederken konunun basına taşınmasının “manidar” olduğunu ifade etti.

Kasım, “Ucuz seçim propagandası yapanlar bilecekler ki korkunun ecele faydası yoktur.” dedi.

-“Her iki belediye çalışanlarının haklarını ve maaşlarını eşitledik”

Serdarlı Belediyesi’nde göreve başlamasının ardından öncelikle mevcut eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışma yaptıklarını belirten Kasım, belediyeler reformuyla Geçitkale ve Serdarlı belediyelerinin birleşmesinin ardından da aynı anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Serdarlı ve Geçitkale belediyelerinde çalışan personelin maaş ve haklarının eşitlendiğini ifade eden Kasım, personel arasındaki adaleti sağladıklarını belirtti.

Seçim sürecinin başlamasının ardından bazı sosyal medya kanallarında belediye hakkında olumsuz paylaşımlar yapıldığını belirten Kasım, söz konusu paylaşımların “ucuz seçim propagandası” olduğunu savundu.