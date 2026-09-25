Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasının ardından kayıp vatandaşların aileleriyle bir araya gelerek arama çalışmalarında gelinen son aşama hakkında bilgi verdi. Üstel, gemi içerisinde yapılan kapsamlı taramalarda başka bir naaşa rastlanmadığını, bugün ulaşılan VDR’nin ise incelenmek üzere polise teslim edildiğini açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasının ardından devam eden arama çalışmalarıyla ilgili kayıp vatandaşların aileleriyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, arama çalışmalarında elde edilen görüntüler ailelerle paylaşılırken, geminin içerisinde yürütülen tarama ve teknik çalışmalar hakkında da ayrıntılı bilgi verildi.

ÜSTEL: ARAMA ÇALIŞMALARINDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Üstel, devletin kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ettiğini belirterek, arama çalışmalarının havada, karada ve denizde sürdürüleceğini söyledi.

“Gemide ulaşılmamış bir alan kalmadı”

Arama çalışmalarının ilk etapta TCG IŞIN ile başladığını, daha sonra TCG ALEMDAR’ın da çalışmalara katıldığını aktaran Üstel, derin su aramalarına imkan sağlayan Optimus Prime–Derin Su gemisinin de sürece dahil edildiğini ifade etti.

Üstel, geminin içerisindeki aramaların kapsamlı şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, “Her metrekare, her çanta ve her koltuk incelendi. Gemide ulaşılmamış bir alan kalmadı” dedi.

Yapılan kapsamlı aramalarda geminin içerisinde başka bir naaşa rastlanmadığını kaydeden Üstel, geçen hafta bulunan naaşa da son derece güç şartlarda ulaşıldığını söyledi.

Ancak arama çalışmalarının sona ermediğini vurgulayan Üstel, denizaltında ve su yüzeyinde bulunabilecek naaşlara ulaşmak amacıyla çalışmaların devam edeceğini belirtti.

VDR polise teslim edildi

Üstel, bugün ulaşılan VDR’nin, yani Seyir Veri Kaydedicisi’nin polise teslim edildiğini açıkladı.

VDR’nin ilgili makamlar tarafından inceleneceğini belirten Üstel, kazaya ilişkin yürütülen hukuki sürecin de yakından takip edildiğini söyledi.

“Kim olursa olsun adalet önünde hesabını verecek”

Devlet olarak tüm imkanların seferber edildiğini ifade eden Üstel, arama çalışmalarında değerlendirilebilecek imkanların kullanılmaya devam edileceğini belirtti.

Ailelerin endişesini paylaştığını dile getiren Üstel, “Arama çalışmalarından vazgeçmeyeceğiz” mesajı verdi.

Devam eden mahkeme süreçlerine de değinen Üstel, facianın yaşanmasında ihmali veya kusuru olduğu tespit edilen kişilerin yasalar önünde gerekli cezaya çarptırılması için sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Üstel, “Kim olursa olsun, adalet önünde hesabını verecek” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel, arama çalışmalarına katkı sağlayan tüm ekiplere de teşekkür ederek, kayıp yakınlarına metanet ve sabır diledi.