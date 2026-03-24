Katar'da düşen helikopter kazasında şehit olan Binbaşı Sinan Taştekin yarın memleketi Isparta’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, 21 Mart akşamı Türk-Katar Ortak Kuvvet Komutanlığı idaresindeki eğitimler sırasında, Katar kara sularında teknik arıza nedeniyle düşen helikopterde Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'ın şehit olduğu bildirilmişti.

Şehit olan ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can, bugün Ankara’da son yolculuklarına uğurlanmıştı.

Eşi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yaşamını sürdüren Ispartalı Şehit Binbaşı Sinan Taştekin için yarın memleketi Isparta’da cenaze töreni düzenlenecek ve ardından toprağa verilecek.