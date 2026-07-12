Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD), cinsel taciz, cinsel saldırı ve istismar mağdurlarının yaşadıklarını güvenli bir ortamda paylaşabilmeleri ve hukuki süreçlere erişebilmelerini desteklemek amacıyla “Sana İnanıyorum” kampanyası başlattı.

KAYAD’dan yapılan açıklamada, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere cinsel şiddet mağdurlarına, “Konuşmak cesarettir. Sessizlik failleri korur. Dayanışma ise adaletin en güçlü başlangıcıdır.” mesajıyla çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, başvuruda bulunan mağdurlara hukuki ve psikososyal destek sağlanacağı ve şikayet sürecinin birlikte yürütülebileceği kaydedilerek, mağdurların 0533 824 14 14 numaralı telefondan KAYAD’a ulaşabileceği belirtildi.

Açıklamada, polis soruşturmalarının çocuk haklarına ve toplumsal cinsiyete duyarlı bir anlayışla yürütülmesi, delillerin titizlikle toplanması, mağdurların güvenliğinin sağlanması ve soruşturma süreçlerinin eksiksiz yürütülmesi çağrısında bulunuldu.

-"Sessizlik failleri koruyan en önemli unsurlardan biri. Hiçbir mağdur yalnız değil"

Yakın zamanda Lapta’da iki kız kardeşin, annelerinin partneri tarafından cinsel tacize uğradığına yönelik açıklamalarının ardından üç kişinin daha aynı kişi tarafından tacize uğradıkları yönünde şikayette bulunduğu anımsatılan haberde, kampanyanın bu olayın ardından geçmişte mağdur edilmiş olabilecek kadınlara ve çocuklara ulaşma hedefiyle başlatıldığı kaydedildi.

Mağdurların yaşadıklarını paylaşmasının yalnızca bireysel adalet arayışına değil, başka mağdurların ortaya çıkmasına ve yeni suçların önlenmesine katkı sağlayabileceği vurgulanan açıklamada, “Sessizlik failleri koruyan en önemli unsurlardan biridir. Hiçbir mağdur yalnız değildir.” denildi.

- “Adalet sistemi, mağdurları yeniden travmatize eden değil, onları koruyan ve güçlendiren bir yapıda olmalı"

Açıklamada, dünyada cinsel taciz ve cinsel istismar vakalarının yalnızca yaklaşık yüzde 3’ünün mahkumiyetle sonuçlandığı belirtilerek, düşük mahkumiyet oranlarının mağdurların adalete erişimde karşılaştığı zorlukları ortaya koyduğu ifade edildi.

Kampanyayla, cinsel şiddet mağdurlarının adalet sistemine başvururken karşılaştığı yapısal sorunlara da dikkat çekildiği kaydedilen açıklamada, Lapta’daki olayda da anne ve kızlarının başvurdukları kurumlarda karşılaştığı zorlukların altı çizildi.

Kadınların ve çocukların polis karakollarında ikincil travmaya, önyargılı yaklaşımlara ve caydırıcı uygulamalara maruz kalmasının, mağdurların şikayetçi olmaktan vazgeçmesine yol açabildiği belirtilen açıklamada, “Adalet sistemi, mağdurları yeniden travmatize eden değil, onları koruyan ve güçlendiren bir yapıda olmalıdır.” denildi.

- “Kamu kurumlarına çağrı… “Soruşturmalar, çocuk hakları ve toplumsal cinsiyete duyarlı bir anlayışla yürütülmeli”

Açıklamada, polis soruşturmalarının çocuk haklarına ve toplumsal cinsiyete duyarlı bir anlayışla yürütülmesi, delillerin titizlikle toplanması, mağdurların güvenliğinin sağlanması ve soruşturma süreçlerinin eksiksiz yürütülmesi çağrısında bulunuldu.

“Kimse inanmaz”, “Kanıtlayamaz” ve “Boşuna uğraşma” gibi mağdurları susturan kalıp yargılarla mücadele edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, cinsel şiddetin bireysel değil toplumsal bir sorun olduğu belirtildi.

KAYAD açıklamasında, mağdurların suçlanmadığı, desteklendiği ve güçlendirildiği bir toplumsal kültür oluşturulmasının hedeflendiği vurgulandı.