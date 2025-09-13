Büyükkonuk’ta, kayıp olduğu bildirilen ve arama çalışmaları yapılan Orhan Ersoy’un bulunduğu bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kayıp Orhan Ersoy, polis ekipleri tarafından Büyükkonuk'ta bir şahsa ait ağıl içerisinde bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan sağlık kontrolünde Ersoy’un sağlıklı olduğu tespit edildi.

Polis açıklamasında kayıp Orhan Ersoy’u arama çalışmalarına katkı koyan herkese teşekkür edildi.