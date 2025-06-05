Güney Kıbrıs’ta doğal afetlerle mücadele konusunda köklü değişikliklere gidiliyor
Güney Kıbrıs’ta doğal afetlerle mücadele konusunda köklü değişikliklere gidiliyor
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Güney Kıbrıs’ta, Mayıs 2025’te, kayıtlı işsiz sayısında azalma gözlemlendiği belirtildi.

Politis gazetesi, Rum İstatistik Biriminin verilerine dayanarak Mayıs 2025 itibarıyla kayıtlı işsiz sayısının, 2024'ün Mart ayına kıyasla, yüzde 9.6 düşerek 7 bin 378 kişiye ulaştığını yazdı.

Gazete haberinde ayrıca Mayıs 2025'teki kayıtlı işsiz oranını, yeni bir tarihi düşüş olarak da nitelendirdi.

Habere göre, işsizlik eğilimi yansıtan mevsimsel olarak düzeltilmiş verilere göre; Mayıs 2025’teki kayıtlı işsiz sayısı, 9 bin 729 kişi olan bir önceki aya göre, 9 bin 708 kişiye geriledi.