 Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonun devrilmesi sonucu Gazimağusa’ya gidiş istikameti Dörtyol kavşağından itibaren trafik akışına kapatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu üzerinde meydana gelen  trafik kazasında kamyon yola devrildi.

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Kaza nedeniyle Gazimağusa’ya gidiş istikameti Dörtyol kavşağından itibaren trafik akışına kapatılırken, araç yoldan çekilene kadar Gazimağusa’ya ulaşım Dörtyol kavşağından itibaren Türkmenköy-Güvercinlik-Köprülü-Çayönü içerisindeki köy yollarından sağlanacak.

Polis, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücüleri, yavaş ve dikkatli seyretmeleri ve polisin trafik işaretlerine uymaları konusunda uyardı.