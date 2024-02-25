KKTC Atletizm Federasyonu atletlerinden Kazım Rüstem Gül, Türkiye U18 Salon Atletizm Şampiyonası’nda yüksek atlama branşında Türkiye üçüncüsü oldu.

İstanbul’da Ataköy Atletizm Salonu’nda iki gün süren şampiyonanın son gününde yüksek atlama branşında yarışan Kazım Rüstem Gül, elde ettiği 1.85’lik derecesi ile Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösterdi. Şampiyonanın ilk gününde de Aslıhan Kandil, 7.90’lık derecesi ile 60 metre branşında Türkiye üçüncüsü olmuştu.

Kafilemiz iki madalya ile adaya dönüyor.