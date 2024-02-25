Lefke – Mesarya: 1-1
Yeniboğaziçi – Pera L. G. Birliği: 1-4
Cihangir – Mağusa T. Gücü: 0-1
C. B. Gençlik Gücü – Yenicami: 0-0
Türk Ocağı – K. Kaymaklı: 0-1
Çetinkaya – Doğan T. Birliği: 3-0
T. H. Dumlupınar – Göçmenköy: 4-3
M. Karşıyaka – A. Yeşilova: 2-3
AKSA Birinci Lig
Ünimar Maraş – Gönyeli: 0-3
Baf Ülkü Yurdu – Lapta: 0-2
Ozanköy – Binatlı: 1-4
Hamitköy – Mormenekşe: 1-0
Geçitkale – Esentepe: 3-4
Düzkaya – Girne Halk Evi: 0-0
M. Değirmenlik – Yalova: 2-0
M. Hacıali Yılmazköy – Dem’s C. Çanakkale: 2-1