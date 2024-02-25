AKSA Süper Lig

Lefke – Mesarya: 1-1

Yeniboğaziçi – Pera L. G. Birliği: 1-4

Cihangir – Mağusa T. Gücü: 0-1

C. B. Gençlik Gücü – Yenicami: 0-0

Türk Ocağı – K. Kaymaklı: 0-1

Çetinkaya – Doğan T. Birliği: 3-0

T. H. Dumlupınar – Göçmenköy: 4-3

M. Karşıyaka – A. Yeşilova: 2-3

Rauf Denktş Üniversitesi galibiyetle tanıştı Rauf Denktş Üniversitesi galibiyetle tanıştı

AKSA Birinci Lig

Ünimar Maraş – Gönyeli: 0-3

Baf Ülkü Yurdu – Lapta: 0-2

Ozanköy – Binatlı: 1-4

Hamitköy – Mormenekşe: 1-0

Geçitkale – Esentepe: 3-4

Düzkaya – Girne Halk Evi: 0-0

M. Değirmenlik – Yalova: 2-0

M. Hacıali Yılmazköy – Dem’s C. Çanakkale: 2-1