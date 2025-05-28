Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Kurban Bayramı dolayısıyla kanserle mücadele eden çocukların yaz tatili için maddi destek çağrısında bulundu.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Suzan Gürel yaptığı yazılı açıklamada, bağışlara her zaman ihtiyaç duyduklarını belirterek, “Çocuklarımıza ve ailelerimize yaptığımız tüm yardımlar halkımız sayesinde sağlanmaktadır” dedi.

Bayramların, paylaşmanın en çok anlam kazandığı zamanlar olduğunu kaydeden Gürel, “Bu bayramda, çocuklarımızın yaz tatiline katkı sağlamaya ne dersiniz? Küçük ya da büyük, her türlü maddi destek, onların hayal ettikleri tatile bir adım daha yaklaşmalarını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Vakfa destek olmak isteyen vatandaşların, www.kemalsaracoglu.org/onlinebagis/ adresinde yer alan online bağış seçeneğiyle, tüm GSM operatörlerinin faturalı hatlarından KSV yazıp 4110’a kısa mesaj gönderebileceği belirtildi.

Bağışların ayrıca, Asbank 3000010964, Creditwest Bankası 100025333, İktisat Bankası 5132641, K.T. Kooperatif Merkez Bankası 127072, Limasol Türk Kooperatif Bankası 200012714, Türk Bankası 0007185310, Yakındoğu Bank 600016753, Türkiye İş Bankası IBAN TR47 0006 4000 0016 8180 5624 00 banka hesap numaralarından yapılabileceği kaydedildi.

Daha fazla bilgi için Vakfa, +90 (542) 850 8700 ve +90 (542) 880 8700 numaralı telefonlardan ulaşılabileceği belirtilen açıklama, vatandaşların, Mehmet Ertuğruloğlu Sokak, Park Apt. Dai. 1 Kumsal/Lefkoşa adresini ziyaret ederek de bağışlarını yapabileceği ifade edildi.