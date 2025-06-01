Kıbrıs Türk Radyograferler Derneği (KIB-RAD), Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği tarafından düzenlenen 19’uncu Ulusal Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerleri’ne katıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 21-25 Mayıs tarihleri arasında Acapulco Hotel’de yapılan kongrede, radyoloji alanında gelişen teknolojik yeniliklerden, mesleği nicelik ve nitelik olarak dünya standartlarına yükseltebilmek için neler yapılabileceğine kadar geniş yelpazede pek çok konu ele alındı.

Kıbrıs Türk Radyograferler Derneği Başkanı Yasin Bozkurt, kongrenin açılışında, radyolojik görüntülemenin sağlık zincirinin en önemli halkalarından biri olduğunu belirtti.

Radyograferlerin iki yıllık ön lisans programından mezun olduğunu belirten Bozkurt, akademik alanda hizmet veren radyograferlerin yetişmesi için ve sahada çok daha donanımlı olmak adına, üniversitelerde dört yıllık lisans düzeyinde programların gerektiğine söyledi.

Bozkurt, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Mehmet Erkek’e kongreyi KKTC’de düzenledikleri için bir teşekkür plaketi takdim etti.

Mehmet Erkek de, KKTC’de bulunmaktan ötürü mutlu olduklarını belirterek, kongreye katılan ve bilgi alışverişi yapma imkanı bulunduklarını meslektaşlarına teşekkür etti.