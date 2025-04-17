İsmail KARAKAŞ/ LONDRA-BHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temel taşı olan ‘Kıbrıs Barış Harekatı’ üzerine yazılmış ilk otobiyografi kitabı 'Gazi' okuyucuyla buluştu.

Gazi Selahattin Bulgurcu'nun anlatımıyla kaleme alınan bu gerçek hayat hikayesi, kahraman Türk komandosunun savaş anılarını ve hayatını içeriyor.

Yükseliş Yayınları'ndan çıkan bu eser, İngilizce olarak da yayımlanacak. Kitap, tüm kitapçılardan ve online satış kanallarından temin edilebilecek.

Kitabın danışmanlığını üstlenen Turkish Press Genel Yayın Yönetmeni, TİMBİR Kurucular ve Uluslararası İlişkiler Kurulu Üyesi, BHA İngiltere Temsilcisi İsmail Karakaş, yakın tarihin belgesi niteliğindeki bu sürükleyici eser hakkında Bulgurcu ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdi.



SELAHATTİN BULGURCU KİMDİR?

Uzun yıllar Selçuklu’nun imparatorluk başkenti, Anadolu’nun bağrında bulunan Konya'nın Akşehir ilçesinde üçü kız, dördü erkek yedi çocuklu bir ailenin altıncı çocuğu olarak dünyaya geldim. Hayatla mücadelem daha ben ilkokulda iken başladı.

Kıbrıs savaşına katıldım. Askerliğim bittiğinde 25 Aralık 1974’te yurt dışına çıktım. Dünyanın çeşitli ülkelerinde iş yaptım, Avrupa ve Asya'daki bazı ülkelerde işim gereği yaşama fırsatı buldum. Uzun yıllardır Londra’da yaşıyorum.

Kıbrıs’ta yaşadığım ve gördüğüm olayların bende bıraktığı derin izlerin etkisiyle bu kitabı kaleme aldım. Zor hayat şartları nedeniyle daha önce yazamadım. Yaptığım araştırmalar sonucunda, Türkiye'nin tüm savaşlarının ele alındığı, ancak Kıbrıs Barış Harekatı'ndan çok az bahsedilen kitaplar olduğunu gördüm. Bu durum, bugün Mavi Vatan'ı bize kazandıran Kıbrıs Harekatı için neden ayrı ve özel bir kitabın yazılmadığını sorgulamama yol açtı.

Benim arzum, sadece kendi yaşadıklarımı ve gördüklerimi değil, onlarca Kıbrıs gazisinin hayatını ve anılarını kapsayan bir kitabın oluşturulmasıydı. Bugüne kadar Kıbrıs Barış Harekatı ve Kıbrıs ile ilgili gerçek yaşanmış olayları anlatan bir kitaba rastlamadım. Bu yüzden, kendi yaşadıklarımdan bir kısmını başka insanlar ve gelecek nesillerin ders alması için yazmaya karar verdim.

KIBRIS’A DAİR VE KIBRIS BARIŞ HAREKATINA DAİR NELER SÖYLERSİNİZ, KIBRIS’TA NE YAŞANDI?

Kıbrıs’ta yaşananları bu röportajda anlatmak kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Zaten bu sebepten yaşanan bir çok şeyi kitabıma bile koyamadım.

Kitabı yazarken o günleri tekrar tekrar yaşadım.

TÜRKİYE VE TÜRK ASKERİ KIBRIS’A GİTMESEYDİ NELER OLURDU?

Bu sorunun asıl cevabını kitabımda uzun uzun yazdım. Yazamadığım şeyler oldu. İnanın o yazamadıklarımın daha fazlası ve çok daha acı şeyler olurdu. Denizlerimizde, Akdeniz ve Egede en başta balık dahi tutamazdık. Plajlara yüzmek için bile ileri gidemez, yer altı zenginliklerinden faydalanamazdık. Mavi Vatan olmazdı. Uluslararası alanda söz sahibi olamazdık. En kötüsü de Kıbrıs’ta yaşayan tüm Türk kardeşlerimiz acımadan katledilirdi.

Askeri ve ekonomik açıdan Akdeniz kıyılarına hapsolmuş bir Türkiye ve zulüm altında inleyen Kıbrıslı soydaşlarımız olurdu Kıbrıs Türk’ü yok edilirdi. Adada Türk varlığına son verilir, Kıbrıs da Rodos gibi olurdu. Bir tane Türk kalmazdı. Türk halkının kaderi bu Barış Harekatı ile değişti.

KIBRIS BARIŞ HAREKATI NELERİ DEĞİŞTİRDİ?

Kıbrıs Barış Harekatı çok şeyi değiştirdi. Türkiye kendine geldi, kimliğini buldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kavuştuk. Bunu da başta dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Vekili ve hükümet ortağı olan Rahmetli Erbakan’a borçluyuz. Kararlı ve güçlü iradesi ile Başbakan Rahmetli Bülent Ecevit’i ve Genel Kurmay Başkanını ikna eden harekat emrini veren Prof. Dr. Necmeddin Erbakan'dır. Milletimiz onu ve aziz şehitlerimizi unutmayacak. Allah mekanını cennet etsin.

Kıbrıs’ın kurucu Cumhurbaşkanı Rahmetli Rauf Denktaş'ın da bu savaşta kararlı duruşu ve liderlik edişi bize Kıbrıs Zaferini kazandırdı. Kıbrıs Barış harekatı Şehitlerimizin kanları ile kazanıldı.

Hayat tecrübesiyle savaş tamamen ayrı ve çok farklı şeylerdir. Hayatta yaşamak için uğraşırsın, savaşta vatanın için milletin ve canın için mücadele edersin. Savaşlar milletlerin kaderini etkiler.

BİR GAZİ OLARAK KIBRISLI TÜRKLERE VE TÜRK İNSANINA TAVSİYELERİNİZ NELERDİR?

Türkiye, Avrupa, Afrika ve Uzak Doğu ülkelerinde yıllarca iş yaptım. 100’den fazla ülke dolaştım. İnanın Türkiye gibi bir ülke dünyada yok.

Türkiye'de yaşayan, her Türk kimliğine sahip olan herkese söyleyeceğim şu; Bazı ülkeler bizi birbirimize kırdırıp, ülkemizi parçalayıp kendileri yerleşmek istiyor. Bu oyunlara gelmeyelim. Bizim bizden başka kimsemiz yok. İnşallah Türk Birliği Ordusu kurulur da milletimiz ilelebet rahat eder.

Allah hiçbir ülkeye, hiçbir millete savaş yaşatmasın. Barış için bazen savaşmak zorunda kalır insan. Eğer bir gün barış için, vatan için, din için, mukaddesat için savaşmak gerekirse kimse geri durmasın. Sonunda ya Şehitlik vardır ya Gazilik. Önemli olan gazadan geri durmamaktır. Mukaddes şeyler her zaman canımızdan da önemlidir.