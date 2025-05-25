

Bu yıl sekizincisi düzenlenen El Makarnası Festivali Görneç’te Festival alanında yapıldı.

Festivale Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Geçitkale -Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Görneç köyü muhtarı Mehmet Şah, bazı milletvekilleri, siyasiler ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,Geçitkale -Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Görneç köyü muhtarı Mehmet Şah, Kıbrıs Genç TV mikrofonlarına yaptıkları açıklamada Kıbrıs kültürünün yaşatılması için bu tarz festivallerin düzenlenmesinin önemli olduğuna vurgu yaptılar.

Festivalde stand açan satıcılarda Kıbrıs TV ‘ye festivali değerlendirdiler.

Gün boyunca devam eden festivalde el emeğiyle üretilen ürünler de sergilendi.