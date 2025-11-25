Magazinci.com’un bu yıl düzenlediği İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödül Töreninde, Kıbrıs Genç TV büyük bir başarıya imza atarak “Yılın Televizyonu” ödülüne layık görüldü.

Gecede ödülü, kanalın Kurucu Başkanı Ertan Birinci aldı. Sahneye alkışlar eşliğinde çıkan Birinci, yaptığı kısa ama etkileyici konuşmasında Magazinci.com’un kurucusu Nurettin Soydan’a teşekkür ederek, Kıbrıs Genç TV’nin 28 yıldır sürdürdüğü yayıncılık anlayışının önemine vurgu yaptı.

Ertan Birinci konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu ödül, sadece Kıbrıs Genç TV’nin değil, yıllardır gece gündüz demeden çalışan tüm ekip arkadaşlarımızın başarısıdır. Bizi bu ödüle layık gören Magazinci.com ailesine ve özellikle Nurettin Soydan’a teşekkür ederim. Halkımızın güveni ve sevgisiyle daha güçlü, ve halkın televizyonu olarak yola devam edeceğiz ..