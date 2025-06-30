Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) her yıl 11 Temmuz’da kutlanan Basın Günü’nde verdiği ve gazetecilerin son bir yıllık süredeki üretimleriyle katılabildiği “Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri Yarışması” sonuçlandı. Yarışmada, TAK muhabirleri Rahme Çiftçioğlu ile Arda Mercan da ödüle layık görüldü.

KTGB’den yapılan açıklamaya göre, 56 başvurunun yapıldığı yarışmada kişisel başvurular yanında, üyeler tarafından sunulan öneriler de değerlendirildi. Ödül Komitesi, kendi takdiriyle de bazı ödüller vermeyi uygun buldu.

27 Mayıs ile 16 Haziran arasında başvuru kabul edilen yarışmada, son bir yıl içinde hayatını kaybeden gazeteciler Perihan Aziz ve Neriman Cahit, geçmiş yıllarda kaybedilen eski başkanlar Özcan Özcanhan ve Mustafa Doğrusöz yanında birliğe önemli hizmetleriyle tanınan merhum gazeteci Sami Taşarkan adına da ödüller verildi.

“Medya Başarı Ödülleri” yazılı basın, yeni medya ile radyo ve televizyon alanlarında gazetecileri onore etmek amacıyla; “Teşvik Ödülleri” de genç gazetecilere verildi.

Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri dışında ayrıca “Barış Gazeteciliği Özel Ödülü” ve “Medyada Hakan Çakmak Kültür Sanat Ödülü” de belirlendi.

KTGB Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan Özgül Gürkut Mutluyakalı başkanlığındaki Ödül Komitesi’nde, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy, UKÜ İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Dilan Çiftçi, Yrd. Doç. Dr. Huri Yontucu, emekli gazeteci Ümral Akpınar, gazeteci Ali Baturay ve gazeteci Osman Kurt görev yaptı.

Ödül Komitesi, iki toplantıda değerlendirdiği başvuruların geçmiş yıllara oranla artmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek ödül yönetmeliğinin iyileştirilmesi için de çalışma yapıp KTGB Yönetim Kurulu’na sunma kararı aldı.

Ödüle hak kazanan isimler ve dalları şöyle:

“1. Ayşemden Akın-Araştırma İnceleme Dalı Ödülü-Bugün Kıbrıs’ta yayımlanan “Halil Falyalı Yaşıyor” yazı dizisiyle

2. Pınar Barut-Haber Ödülü- Özgür Gazete’de yayımlanan “Kirli İttiffak-Törehanlar Dosyası” konulu haberleriyle (Ödül Komitesi takdiriyle)

3. Nedim Enginsoy-Fotoğraf Ödülü-“Yarabbi Şükür” adlı Euronews’te yayımlanan fotoğrafıyla

4. Tünay Mertekçi-Barış Gazeteciliği Özel Ödülü- Yenidüzen gazetesinde yayımlanan “75 Yıl Sonra Konuşan Fotoğraflar” röportajıyla

5. Bahadır Ayna-Perihan Aziz Özel Ödülü-Haber Kıbrıs’ta yayımlanan “Bir Anda Boşalan Meydanlar Onbin’lerden On’lara” röportajıyla

6. Arda Mercan-Sami Taşarkan Özel Ödülü- TAK’ta yayımlanan “Tarihe Tanıklık Eden Binaya Veda” röportajıyla

7. Rahme Çiftçioğlu-Neriman Cahit Özel Ödülü- TAK’ta yayımlanan Ayla Halit röportajıyla

8. Melihat Haksız-Mustafa Doğrusöz Özel Ödülü- Kıbrıs Net Haber’de yayımlanan “Kıbrıs’ta Konsomatris Maskesi Altında Yasal İnsan Ticareti” başlıklı haberiyle

9. Samet Karakoç-Özcan Özcanhan Özel Ödülü- MYK’da yayımlanan “2024’te Yılın Gölgesi Kuzey Kıbrıs” videosuyla

10. Şaziye Borankan-Mehmet Alasya-TV Eğitim Kültür Program Ödülü- BRT TV’de yayımlanan “Seni Seviyorum Sesin Oluyorum” programıyla

11. İpek Halim Taşkapılı-Şaziye Borankan-TV Program Ödülü- BRT TV’de yayımlanan “1001 Konu 1001 Konuk” programıyla

12. Hüseyin Özbarışcı- Spor Röportaj Ödülü- Yenidüzen gazetesinde yayımlanan “Sporun İzinde” yazı dizisiyle

13. Ferda Aşıroğlu-Medyada Hakan Çakmak Kültür Sanat Ödülü- Kanal T’de yayımlanan “Müz-Mağusa Diacora Burcu” programıyla

14. Gülten Özyakup Sezgin- Web Tv Röportaj Ödülü- Haber Kıbrıs Web TV’de yayımlanan Fatma Azgın Belgeseliyle

15. Mert Özdağ-Ertuğrul Senova-TV Haber Programı Ödülü-Kanal Sim’de yayımlanan “Haber Toplantısı” programıyla

16. Burhan Canbaz-TV Haber Spikeri Ödülü (Genç TV) Ödül Komitesi takdiriyle)

17. Mustafa Soykan-Radyo Haber Spikeri (BRTK radyosu) (Ödül Komitesi takdiriyle)

18. Karikatür-Devran Öztunç-Özgür Gazete’deki karikatürleriyle (Ödül Komitesi takdiriyle)”

-11 gazeteciye “Hizmet Onur Ödülü”

KTGB Yönetim Kurulu’nun belirlemesiyle ayrıca, meslekte sarı basın kartı sahibi ve en az 25 yılını doldurmuş KTGB üyesi 11 gazeteciye de Hizmet Onur Ödülü verilecek.

Bu isimler ise şöyle:

“Engin Dervişağa (BRTK), Esin Kavaz Küçük (BRTK), İbrahim Akkorlu (BRTK), İsmet Oyal (BRTK), Levent Kutay (BRTK), Manolya Kutay (BRTK), Nediye İpek Zeytincioğlu (Radyo Vatan) Sevil Özlü (BRTK), Şaziye Abu El Afiye (BRTK), Tahir Aykut Türk (Brtk), Tümay Tuğyan (Yeniçağ Gazetesi)”

Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri ile Hizmet Onur Ödülleri, Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından 1889’da yayımlanan ilk Türkçe gazete Saded’in anısına her yıl 11 Temmuz’da kutlanan Basın Günü’nde düzenlenecek resepsiyonda verilecek.