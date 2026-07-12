KTGB Basın Ödülleri’nde Kıbrıs Genç TV, iki farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) tarafından 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla düzenlenen geleneksel resepsiyon ve ödül gecesinde, Kıbrıs Genç TV iki önemli ödülle geceye damga vuran medya kuruluşları arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın katılımıyla gerçekleştirilen gecede, Kıbrıs Türk basınına emek veren gazetecilere Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri ile Hizmet Onur Ödülleri takdim edildi.

Kıbrıs Genç TV ekranlarında yayınlanan "Er Meydanı" programı, TV Haber Programı (Seri) kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülü, programın hazırlayıp sunuculuğunu üstlenen Mustafa Alkan aldı.

Gecede Kıbrıs Genç TV’ye bir ödül de spor yayıncılığı alanında geldi. Kanalın sevilen spor programı "Dönüm Noktası" ile Çağan Balcan, Jüri Özel Ödülü kazandı.

Böylece Kıbrıs Genç TV, hem haber programcılığı hem de spor yayıncılığı alanındaki başarılı çalışmalarıyla geceden iki ödülle ayrılarak önemli bir başarıya imza attı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi'nde düzenlenen resepsiyonda medya, siyaset ve sivil toplum dünyasından çok sayıda isim bir araya gelirken, gecede basın özgürlüğü ve gazeteciliğin toplumdaki önemi de yapılan konuşmalarla bir kez daha vurgulandı.

Kıbrıs Genç TV, yayıncılık anlayışı doğrultusunda tarafsız, ilkeli ve kamu yararını gözeten haberciliğini sürdürürken, aldığı bu iki ödülle kaliteli yayıncılığını bir kez daha tescillemiş oldu.