Geçitkale – Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım’dan 11 Temmuz Basın Günü mesajı
Geçitkale – Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım’dan 11 Temmuz Basın Günü mesajı
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