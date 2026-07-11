Geçitkale - Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, basının toplumun doğru bilgiye erişimindeki rolünü vurgulayarak, tüm basın emekçilerine teşekkür etti.

Kasım, yayımladığı 11 Temmuz Basın Günü mesajında, bölgede yürütülen altyapı, eğitim, sağlık ve sosyal projelerin halka ulaştırılmasında basının önemli bir köprü görevi gördüğünü kaydetti.

Kasım, belediye çalışmalarının yerinde takip edilmesi ve kamuoyuna aktarılmasında basın mensuplarının büyük katkı sağladığını belirterek, özveriyle görev yapan tüm gazetecilerin 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı ve başarı diledi.

Kasım ayrıca, basının özgür, tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla görevini sürdürebildiği bir gelecek temennisinde de bulunuldu.