Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Daikin Kıbrıs Kupası'nda şampiyon Lefke oldu. Atatürk Stadı’nda oynanan final maçında Mağusa Türk Gücü’nü 3-1’lik skorla mağlup eden menekşe-beyazlılar, tarihinde üçüncü kez kupaya uzandı.

Kalabalık bir seyirci kitlesi önünde oynanan final mücadelesinde Lefke’ye şampiyonluğu getiren golleri 19’uncu dakikada penaltıdan ve 88’inci dakikada Christopher Fourmy ile 64’üncü dakikada Armstrong Chidi kaydetti. MTG’nin golü 25’inci dakikada penaltıdan Erhun Öztümer’den geldi. Fourmy ayrıca kaydettiği 2 golle kupadaki