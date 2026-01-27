Kıbrıs Muhit Vakfı öncülüğünde, KKTC Din İşleri Başkanlığı ve ilçe sorumlularının koordinasyonuyla ihtiyaç sahibi 330 çocuğa kışlık kıyafet yardım yapıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, paydaş sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle gerçekleştirilen yardım organizasyonu, önceden yapılan saha çalışmaları sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen çocuklara yardım çeki dağıtıldı.

Yardım faaliyeti, HASENE International Derneği’nin destekleri, Kıbrıs Muhit Vakfı’nın yürütücülüğü ve KKTC Din İşleri yetkililerinin sahadaki çalışmalarıyla hayata geçirildi. Kıbrıs Muhit Vakfı, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi ve özellikle çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunmayı sosyal sorumluluk anlayışının bir gereği olarak gördüğünü belirtti.