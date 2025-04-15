Kıbrıs sorunu için Birleşmiş Milletler'den (BM) kişisel temsilci atanmasına yönelik herhangi bir ilerleme kaydedilmediği bildirildi.

Politis gazetesi, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar ile Rum Müzakereci Menelaos Menelau’nun perşembe günkü son görüşmesinin ardından Güney Kıbrıs’ın, beşli görüşmede uzlaşılan konularda ilerleme koşulları oluşturulduğu mesajını vermeye çalıştığını; ancak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in cuma günü, ilerleme sağlanıp sağlanmadığı konusundaki sorudan rahatsız olduğunu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e verdikleri sözlerle ilgili liderler düzeyinde somut açıklamaların yapılacağını söylediğini anımsattı.

Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis’in dün yeniden bu konuyla ilgili açıklama yaptığını ve Onar ile Menelau’nun yaptığı temaslar vasıtasıyla gelişme halinde olduğunu söylediğini ve ilerleme sağlanan konuların iki toplumlu gençlik teknik komitesi oluşturulması, çevreyle ilgili inisiyatifler, mezarlıkların bakımı ve mayın temizliği konularında sağlandığını söylediğini yazdı.

Bu konuların, Guterres tarafından açıklanan listedeki en düşük öneme sahip maddeler olduğuna işaret eden gazete, liderlerin teorikte uzlaşıya vardığı dört yeni geçiş kapısı açılmasına ilişkin herhangi bir ilerleme sağlanmadığının anlaşıldığını kaydetti.

Gazete, 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre’de yapılan gayri resmi beşli görüşmeden, temmuz sonunda yapılması planlanan yeni beşli görüşmenin ön hazırlığını yapacak olan bir kişisel temsilci atanması konusunda herhangi bir şey çıkmadığını belirterek, Tatar’ın Maria Angela Holguin’in bu mevkiye atanması konusunda somut görüş belirttiğini, ancak Rum tarafının Holguin’in yeniden atanması konusunda somut görüş belirtmediğini ve kişisel temsilci konusunda, yaptığı çalışmaların verimli olabilmesi için bu temsilcinin daimi olarak Lefkoşa’da bulunması gerektiği gibi spesifik olmayan açıklamalar yaptığını yazdı.

Öte yandan Alithia gazetesi ise, Hristodulidis ile Tatar’ın Cenevre’deki gayri resmi beşli görüşmede uzlaştığı Güven Yaratıcı Önlemler’in (GYÖ) çoğunda ilerleme kaydedildiğini yazdı.

Gazete, Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’nin bilgilerine göre, somut açıklamanın büyük bir ihtimalle liderlerin bir sonraki görüşmesinin ardından yapılacağını kaydederken, Rum tarafının, yeni görüşmenin bu hafta ya da Paskalya yortusunun ardından yapılmasına yönelik tarih önerisinde bulunduğunu ve Kıbrıs Türk tarafından cevap beklendiğini belirtti.

Fileleftheros gazetesi ise, herkes Holguin’in yeniden kişisel temsilcilik görevine atanması konusunda konuşurken, beşli görüşmenin üzerinden neredeyse bir ay geçmesine rağmen BM’nin bu konuda herhangi bir açıklama yapmadığını yazdı.

Gazete, Rum tarafının bunca zaman geçmesine rağmen bu gecikmenin sebepleriyle ilgili endişe duymadığını ve kısa bir süre içerisinde açıklama yapılacağı konusunda iyimser olduğunu kaydederek, Paskalya haftası olduğundan bu açıklamanın biraz daha gecikmesinin beklenen bir şey olduğunu belirtti.