Kıbrıs Türk Aşçılar ve Şefler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Master Chef Zeki Zincirkıran, derneğimizi ve ülkemizi Kore Şefler Mutfak Kupası’nın düzenlediği Uluslararası Gastronomi Yarışması’nda jüri hakemi olarak başarıyla temsil etti.

Dünyanın dört bir yanından ünlü şeflerin katılımıyla gerçekleştirilen bu prestijli etkinlikte Zeki Zincirkıran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil eden tek jüri üyesi olarak görev aldı. Zincirkıran’ın bu önemli görevde yer alması, Kıbrıs Türk mutfağının uluslararası platformlarda tanıtımı ve gastronomi alanında ülkemizin bilinirliğinin artması açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kıbrıs Türk Aşçılar ve Şefler Derneği olarak uluslararası etkinliklerde aktif rol almayı sürdüreceklerini belirten Zeki Zincirkıran, “Amacımız Kıbrıs Türk mutfağını dünya sahnesinde hak ettiği yere taşımak ve genç şeflerimize uluslararası vizyon kazandırmaktır.” ifadelerini kullandı.
