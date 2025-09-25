Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), toplum sağlığı için özveriyle çalışan tüm eczacıların 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü’nü kutladı.

KTEB Başkanı Ecz. Duygu Adahan Kuran, 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü mesajında, her yıl eczacılık mesleğinin topluma sunduğu değer ve katkıların hatırlandığı bir gün olarak bu günün kutlandığını kaydetti.

“Bu özel gün, yalnızca bir mesleğin değil; insan sağlığına hizmet eden eczacıların toplum içindeki öneminin ve sorumluluklarının bir kez daha vurgulandığı anlamlı bir gündür” diyen Kuran, şöyle devam etti:

“Eczacılar, ilacın üretiminin ilk aşamasından hastaya güvenle ulaşmasına kadar geçen sürecin her aşamasında görev alan, sağlık sisteminin ayrılmaz bir parçası olan profesyonellerdir. Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde üstlendikleri rol, ilaç teminiyle sınırlı olmayıp, danışmanlık hizmeti verme, toplumu ilaç ve hastalıklar konusunda doğru bir şekilde bilinçlendirme, koruyucu sağlık hizmetleri sunma ve hasta odaklı çözümler üretmek gibi geniş bir görev alanını kapsamaktadır.

Dünya, hızla dijitalleşen bir çağa adım atmıştır. Sağlık sektörü de bu dönüşümden en çok etkilenen alanlardan biridir. Eczacılık mesleği açısından dijitalleşme; hastalara daha hızlı, güvenli ve doğru hizmet sunulmasını, ilaç takibinin etkinleşmesini ve sağlık sisteminin çağdaş ve şeffaf bir yapıya kavuşmasını sağlamaktadır.”

Kuran, bu bağlamda ülkede de dijitalleşme adımlarından biri olarak e-reçete sistemine geçiş sürecinin başladığını, bu adımı meslek adına önemli bir gelişme olarak gördüklerini ifade ederek, ancak sistemin eksikliklerinin en kısa sürede giderilmesi, dijital dönüşümün sağlıklı ilerlemesi ve halkın daha kaliteli hizmet alabilmesi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Sağlık alanında çağdaşlaşmanın yalnızca dijitalleşme ile sınırlı olmadığına dikkat çeken Kuran mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Eczacılık hizmetlerinin sürdürülebilirliği için yapısal düzenlemelerin de hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu noktada en önemli konulardan biri eczane açılışlarına yönelik düzenlemelerdir. Eczane açılışlarına yönelik düzenleme konusunda Birliğimiz, Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler yapmakta ve bu alanda bir çalışma yürütmektedir. Bu sürecin neticelenmesi, mesleğimizin geleceği ve halkımıza sunulan hizmetin sürdürülebilirliği bakımından son derece önemlidir. Atılacak adımların, daha dengeli, adil ve çağdaş bir sistemin oluşmasına katkı sağlayacağına inancımız tamdır.”

Kuran, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak, sorunların çözümü için tüm paydaşlarla yapıcı iş birliğini sürdürmeye kararlı olduklarını belirterek, mesleğin gelişimi, halk sağlığının güçlendirilmesi ve daha çağdaş, sürdürülebilir bir eczacılık sistemi için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini vurguladı.