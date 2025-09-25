Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, B,M Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Türkiye’yi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef alan Rum lider Nikos Hristolidis’i eleştirdi.

Küçük yazılı açıklamasında Hristolidis’in söylemlerini “hayalperest bir liderin şovenist masalları” olarak nitelendirerek, gerçekler karşısında bu hikayelerin hükmü olmadığını söyledi.

BM kürsüsünden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik yapılan saldırgan söylemleri kınayan Küçük, “Sayın Erdoğan’a kin ve nefret kusmak, sadece kendi şovenist ve hayalperest siyasi anlayışınızı ele verir. Bu zihniyetler, Türk’ün güçlü feraseti, tarihi bilinci ve kararlı duruşu karşısında erir, tarihin çöplüğüne gömülür” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kıbrıs’ta işgalci değil, bir kurtarıcı olduğunu vurgulayan Küçük, "Bu topraklarda güven, huzur ve barış varsa, bu anavatanımız Türkiye’nin garantörlüğü sayesindedir. Hristolidis’in BM kürsüsünden kin ve nefret kusması, kendi siyasi tükenmişliğinin dışa vurumudur. Türk milletinin feraseti karşısında bu şovenist zihniyetler tarihin tozlu sayfalarına gömülmeye mahkûmdur” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca acılarla yoğrulduğunu hatırlatan Küçük, “Gettolara hapsedilen, katledilen, evlerinden sürülen biziz. Soykırım ve işgal gibi kavramlar, ancak Türk kanı dökenlerin eline yakışır. Hristolidis’in yalanlarla ördüğü söylemler, güneşi görünce eriyen buz dağları gibi gerçeklerin karşısında yok olacaktır” dedi.

Küçük, Kıbrıs Türk halkının kararlılıkla yoluna devam ettiğini vurgulayarak, “Bizler çalışacağız, üreteceğiz, var olacağız ve anavatan Türkiye ile omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Türkiye sadece Kıbrıs Türk halkının değil, Rum halkının da hamisi ve garantörüdür. Bu tarihi sorumluluk, uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde sonsuza dek sürecektir. Bu bağlamda Sayın Erdoğan’ın konu BM konuşması, KKTC’nin her yönden güvencesidir. Bizlere umut olmuştur” açıklamasında bulundu.

Küçük “Hayal dünyasında yaşayan, halkları birbirine düşman eden, kinle beslenen bu zihniyet bilsin ki; Kıbrıs Türk halkı ne yalnızdır ne de sahipsizdir. Biz buradayız, varız ve var olmaya devam edeceğiz. Gerçekler karşısında hayaller dağılır, Türk’ün iradesi ise daima galip gelir” dedi.