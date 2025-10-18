Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu.

KTEB Başkanı Duygu Adahan Kuran yaptığı açıklamasında, Ankara’daki meslek paydaşları ve KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile yapılan görüşmelerde eczacılık sektörünün mevcut sorunları, yasal prosedürlerin işleyişi ve sektörel gelişim alanlarında değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

KTEB Yönetim Kurulu olarak Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney ve ekibiyle de bir araya geldiklerini kaydeden Kuran, iki kardeş meslek örgütü arasındaki ilişkilerin canlandırılması ve kurumsal iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde ortak bir irade ortaya konulduğunu vurguladı.

Kuran, toplantıda, mesleğin gelişimine katkı sağlayacak ortak çalışma alanları ve olası iş birliği fırsatları üzerinde durulduğunu ve bu doğrultuda somut adımların atılmasını hedefleyen bir aktivasyon planı üzerinde mutabakata varıldığını kaydetti.

Ankara Eczacı Odası Başkanı C. Cem Abbasoğlu ile de görüştüklerini belirten Kuran, birliğin, ortak mesleki hedefler doğrultusunda kardeş örgütlerle dayanışma içinde çalışmaya ve eczacılık mesleğinin geleceğine birlikte katkı koymaya kararlı olduğunu ifade etti.