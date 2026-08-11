Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) organize ettiği “Şeherde Gece Rallisi” yarın akşam yapılacak.

Dernekten verilen bilgiye göre, Near East Bank 2026 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın dördüncü etkinliği ve ikinci rallisi olan organizasyon, “Near East Bank Klasik Otomobil Şeherde Gece Rallisi & Hazine Avcılığı” adıyla Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan İkas Süpermarket önünden saat 19.00’da başlayacak.

Near East Bank’ın yanı sıra, Telsim’in iletişim sponsorluğunda, Kıbrıs Biletçim, Radyo Juke, Güven Sigorta, İkas Süpermarket, NEU Event Park ve Amesis Dijital Ajans’ın da katkılarıyla düzenlenecek gece rallisinde, yarışmacılar, gidecekleri güzergahı başlangıç anında alacakları yol notlarından öğrenecek. Yarışmacılar, klasik otomobil rallisine veya hazine avcılığına katılabilecek.

Şeherde Gece Klasik Otomobil Rallisi’nin bir bölümü gündüz, bir bölümü gece yapılacak. Klasik severler, yaklaşık 60 kilometrelik parkurda yarışacak.

Yarış, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içinde bulunan Kebap House önünde sona erecek. Organizasyon, ödül töreniyle tamamlanacak.

Organizasyona kayıtlar devam ediyor.