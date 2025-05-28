Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Genç Tv'nin yeni yaşını kutladı.

Birlik Başkanı Efdak Keser, Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci'ye gönderdiği kylama mesajında şunları kaydetti:

"Kıbrıs Genç TV’nin kurulduğu günden itibaren ülkemizde çok sesliliğin gelişmesine yaptığı katkı takdire şayandır.

Kıbrıs Genç TV zor ekonomik koşullarda dahi yayın hayatına hiç ara vermeden devam ederken diğer yandan doğru ve ilkeli yayıncılık anlayışından da taviz vermemiştir.

Yayıncılıkta, tarafsızlığı ve izleyici memnuniyetini ön planda tutarak geçen yılların ardından, Kıbrıs Genç TV bir yaş daha büyüdü. Bu gelişimde sizi ve şahsınızda tüm çalışanları yönetim kurulu üyelerim adına en içten dileklerimle kutlar başarılarınızın devamını dilerim."

