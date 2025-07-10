Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, tüm sektörlerde olduğu gibi medyanın da ciddi sorunlar yaşadığını ve ayakta durmakta zorlandığını belirtirken, ülke genelinde gazete dağıtımının durma noktasına geldiğini açıkladı.

Ekonomik kriz, belirsizlik ve gelecek kaygısı nedeniyle vatandaşların gazete okuma alışkanlığını terk etmeye başladığını ve dağıtım şirketinin gerek yerel gerekse Türkiye gazetelerini birçok bölgeye ulaştıramadığını belirten Akar, “Bir sabah uyandığımızda gazete dağıtımının tamamen durduğuna ilişkin haberle karşılaşacağız.” dedi.

“Okur sayısı azalıyor, medyada kalite düşüyor, doğruluğu teyit edilmemiş internet haberleriyle toplum yanlış yönlendiriliyor.” diyen Akar, ulusal medyanın gelişip, güçlenmesi için devletin, kurum ve kuruluşların kaliteli yayıncılığın sürdürülmesi için özellikle reklam desteği gibi sorumlulukları olduğunu belirtti.

Akar, “Devletin doğru düzgün bir resmi ilan uygulaması yoktur. Önde gelen kurum ve kuruluşlar ise siyasetin etkisi altındadır. Bunlar ihtiyaca göre değil, menfaat sağlamaya yönelik bir reklam anlayışıyla ulusal medyaya büyük bir haksızlık yapıyor, resmen darbe vuruyorlar.” ifadelerini kullanarak, sosyal medya üzerinden siyaset yürütenlerin, haber kirliliğinden şikayet etme haklarının olmadığını kaydetti.