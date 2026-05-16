Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu, 11. Halk Dansları Şöleni’ne sağladığı katkılar dolayısıyla İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

Federasyon’dan verilen bilgiye göre, Federasyon Başkanı Özlem Kadirağa, İskele Belediyesi’nin şölen sürecinde gösterdiği yakın ilgi, destek ve iş birliğinin organizasyonun başarısında büyük pay sahibi olduğunu belirterek, Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti ve plaket takdim etti.

Kadirağa, Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılması, gençlerin kültürel değerlerle buluşturulması ve halk danslarının daha geniş kitlelere ulaştırılması adına yerel yönetimlerle gerçekleştirilen iş birliklerinin büyük anlam taşıdığını ifade etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaları önemsediklerini belirterek, kültür ve sanat alanında yapılan her projeye destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’nun yürüttüğü çalışmaların toplumsal ve kültürel açıdan önemli bir değer taşıdığını kaydetti.

Ziyarette yer alan Büyükçekmece Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü, FIDAF Türkiye Başkanı ve UFD Yönetim Kurulu Üyesi Nazan Karagözoğlu da, kültürel dayanışmanın ülkeler ve toplumlar arasındaki bağları güçlendirdiğini ifade ederek, geleneksel halk kültürünün yaşatılması ve uluslararası platformlarda temsil edilmesinin büyük önem taşıdığına işaret etti.

Karagözoğlu, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’nun gerçekleştirdiği çalışmaların kültürel mirasın korunması adına son derece kıymetli olduğunu da belirterek, "Yerel yönetimlerin ve kültür kurumlarının bu tür organizasyonlara verdiği destek, kültür sanat faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından büyük değer taşımaktadır.” dedi.