İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Yunan Meclisi’nde Türkiye’ye yönelik suçlamalarda bulunan Rum lider Hristodulidis’in iddialarına Atina Yüksek Mahkemesi ve BM kayıtlarını hatırlatarak karşılık verdi.

Işık, Rum lider Nikos Hristodulidis’in Yunanistan Parlamentosu’nda yaptığı konuşmaya ilişkin yayımladığı basın bildirisinde, Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesinin Atina Yüksek Mahkemesi tarafından yasal bulunduğunu ve Yunan subaylarını suçlu bulduğunu hatırlatarak, Rum tarafının en azından kendi ana vatanının mahkeme kararlarına saygı göstermesi gerektiğini kaydetti.

Işık, 21 Mart 1979 tarihli Atina Yüksek Mahkemesi kararında Türkiye’nin Kıbrıs’a her iki müdahalesinin yasal olduğunun açıkça belirtildiğini de hatırlattı.

Rum liderlerin bu kararı görmezden gelerek Türkiye’yi suçlamasının çelişkili olduğunu ifade eden Işık, Kıbrıs Türk halkının 1963 Kanlı Noel olaylarında ağır bedeller ödediğini ve Rum liderlerin geçmişteki ihlalleri görmezden gelerek çözümden söz etmelerinin samimiyetsiz olduğunu belirtti.

Işık, açıklamasında, Rum lider Hristodulidis’e, 19 Temmuz 1974’te BM Genel Kurulu’nda konuşan Makarios’un Yunan darbesini “işgal” olarak nitelendirdiği ve Yunan subaylarının Kıbrıs’tan çekilmesi çağrısı yaptığını da hatırlattı.

Işık, Rum tarafının kendi tarihsel ve hukuki kayıtlarına saygı göstermeden Türkiye’yi suçlamasının inandırıcı olmadığını, Kıbrıs Türk halkının ise haklarını ve varlığını kararlılıkla savunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.