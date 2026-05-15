Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Görkem Çelik, Gençlik Federasyonu Başkanı Mustafa Özbilgehan ve beraberindeki heyetle görüştü.

KTMMOB’den verilen bilgiye göre, KTMMOB binasında gerçekleşen görüşmeye, Gençlik Federasyonu’ndan Başkan Yardımcıları Adil Bey ve İlayda Özbekoğlu, Genel Koordinatör Candoğan Özkan ve Gençlik Politikaları Teknik Komisyonu Üyesi Laden Molla katıldı.

KTMMOB Başkanı Görkem Çelik kabulde yaptığı konuşmasında, Gençlik Federasyonunun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve KTMMOB’nin 57. dönemde yapılması planlanan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Dinamizm içinde olan gençlerle daha yoğun bir çalışma dönemi geçirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Çelik, Birliğin güçlendirme, tadilat ve yenilenmesinin tamamlanarak yeniden hizmete açılan binasını da gençlere gezdirdi ve “Kapımız gençlere her zaman açıktır” dedi.

Gençlik Federasyonu Başkanı Mustafa Özbilgehan da konuşmasında, ziyarette gençlik kuruluşlarının faaliyetleri ve gençlerin meslek örgütlerine katılımları hakkında fikirleri paylaştıklarını, ulusal ve uluslararası projelerde kurumsal iş birliği konularını görüştüklerini ifade etti.