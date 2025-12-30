Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği tarafından, 22–26 Aralık tarihleri arasında Lefkoşa’da denetim amaçlı ziyaretler gerçekleştirildi.

Birlikten yapılan açıklamada, birlik yasası dahilindeki görev, yetki ve sorumluluklar doğrultusunda; hemşirelik ve ebelik mesleğinin yasa ve mevzuata uygun şekilde icra edilip edilmediğini denetlemek, meslek onurunu korumak, halk sağlığını güvence altına almak ve meslektaşların çalışma koşullarını yerinde gözlemlemek amacıyla yapılan ziyaretlerde, 21 yerin denetlendiği belirtildi.

Yapılan incelemeler sonucunda 3 kişiye sözlü uyarı verilerek, yasaya aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen 1 kişi hakkında ise polise suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Denetimlerin, mesleki uygulamalarda geliştirilmesine ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi açısından fırsat yarattığı kaydedilerek, özellikle özel sektör çalışanı meslektaşların büyük bir kısmının asgari ücretle çalıştırılmasının, denetimler sırasında en dikkat çekici memnuniyetsizlik kaynağı olarak öne çıktığı belirtildi.

Açıklamada, ziyaretlerde Elit Hastanesi’nde çalışan üyelerin maaşlarının ve ek mesai ödemelerinin düzenli olarak yapıldığı, ayrıca çalışanların kurumdan genel memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğunun gözlemlendiği ifade edildi.

Birlik tarafından ayrıca, uzman hemşire, uzman ebe, yüksek hemşire, yüksek ebe, hemşire ve ebelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde mesleklerini icra edebilmeleri için Birliğe üye olmalarının yasa gereğince zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, birliğin üye kütüğüne kayıtlı olmayan kişilerin hemşirelik veya ebelik mesleğini icra etmelerinin yasal olmadığı ve cezai yaptırımlar uygulanabileceği kaydedildi.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, mesleğin itibarını korumak, üyelerin haklarını savunmak ve halk sağlığını güvence altına almak amacıyla denetim ve izleme çalışmalarına devam edeceğini belirtti.